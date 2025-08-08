Хванаха българин, осъден на 12 г. затвор в Испания

За групово изнасилване на непълнолетна

Използвал документи на братовчед

Българин на име Стефан Симеонов, осъден на 12 години затвор в Испания, е задържан в Димитровград. Той се скрил там като се снабдил с документите на свой братовчед, с който били на една и съща възраст и много си приличали.

Присъдата на Симеонов е за участие групово изнасилване на непълнолетно момиче през 2020 г. Той избягал от Испания, още докато продължилото 5 години дело не било приключило. С него избягал и още един нашенец, участвал в изнасилването, който също получил висока присъда. Издирването му продължава.

След задържането на Симеонов у нас се оказало, че той е преминал границите на Германия, Австрия, Румъния и България, като и на други държави от ЕС, без да бъде разпознат и задържан.