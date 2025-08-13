Чехия върна пътнически самолет, излетял от София, Германия вдигна изтребители

Самолет на нискотарифната авиокомпания Ryanair, пътуващ от България за Великобритания, беше ескортиран от изтребители при преминаването му във въздушното пространство на Чехия.

Случаят е от 11 август, информира авиопорталът The Aviation Herald.

Boeing 737, изпълняващ полет от София до Лондон Станстед, със 174 души на борда, е бил над Австрия, когато на самолета не е било разрешено да влезе в чешкото въздушно пространство, предаде Нова ТВ. Maшината завила наляво, за да остане в австрийското небе и да лети около Чехия. Докато е летял над Германия, два изтребителя Eurofighter се присъединили към него и го придружили до преминаване през Нидерландия.

Самолетът продължил към Лондон и около 2 часа след като избегнал чешкото въздушно пространство, кацнал успешно в английската столица.

Според информацията на The Aviation Herald, е бил получил план за атака срещу полета, което е довело до отказ на самолета да влезе в тяхното въздушно пространство и е наложило да бъде придружен от изтребители Eurofighter над Германия, които не са открили нищо необичайно.