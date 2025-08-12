Полицията в Португалия се сдоби с Ferrari 488 GTB, но няма да го използва за гонки с престъпници

От Ford Mustang GT и Porsche 911 Carrera до Ferrari 488 GTB: Португалската полиция е събрала колекция от спортни коли, на които би завидял всеки автомобилен фен.

Ferrari 488 GTB, което струва около 260 000 евро втора употреба, наскоро е било конфискувано от правоохранителните органи като част от дело за трафик на наркотици, според съобщения в местните медии.

То е било предадено на португалската полиция за обществена сигурност (PSP) от правителството след съдебен процес.

Оборудван с 3,9-литров V8 битурбо двигател, автомобилът е способен да ускорява от 0 до 100 км/ч за 3 секунди и да достига 200 км/ч за 8,3 секунди, с максимална скорост от 330 км/ч.

Въпреки впечатляващите си характеристики обаче, Ferrari-то няма да се използва за високоскоростни преследвания.

Вместо това колата ще е запазена за спешен транспорт на човешки органи, изложби и демонстрации за пътна безопасност, както и за ескортиране на официални лица и ВИП персони до и от големи събития.

PSP разполага и с други високопроизводителни модели в гаража си: включително Ford Mustang GT, BMW i8, Porsche 911 Carrera, Audi R8 и Subaru Impreza. Превозните средства са били конфискувани в случаи, свързани с измами, незаконен внос и трафик на наркотици, наред с други.

Националната републиканска гвардия на Португалия (GNR) не изостава много в залаганията на спортни автомобили.

През последните години тя е интегрирала 24 високопроизводителни автомобила в своята гама, включително Nissan GT-R и модели на Porsche като 911 Carrera Cabrio, Panamera и Taycan.

Разпределението на тези автомобили се управлява от Службата за администриране на активи (GAB), организацията, отговорна за запазването и разпореждането с активи, иззети по наказателни дела, включително превозни средства, имущество и пари. Целта е да се предотврати загубата или обезценяването на тези активи: те могат да бъдат продадени, унищожени или предоставени за обществено ползване.