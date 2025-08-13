Горски пожари излязоха извън контрол в няколко части на Гърция, предизвикаха масови евакуации

Автор: Труд онлайн
Европа

152 нови горски пожара са избухнали в Гърция през последните 48 часа

Горски пожари излязоха извън контрол в няколко части на Гърция рано в сряда, като най-силните фронтове бяха в северозападен Пелопонес, западна Атика, северозападна Гърция и на островите Хиос и Закинтос, принуждавайки хиляди да се евакуират и предизвиквайки затваряне на пътища, прекъсвания на електрозахранването и спешни спасителни операции, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

В Ахая, в северозападния Пелопонес, нов пожар избухна късно във вторник в района на Сихайна, унищожавайки домове, автомобили, работилници и фабрики в индустриалната зона на Патра. Властите наредиха евакуацията на Като Ахая, Врачнаика и 25 други селища. Магистралата Патра-Пиргос, околовръстният път на Патра и местните пътни възли бяха затворени и в двете посоки. Предупреждения за спешни случаи призоваха жителите на Ксеролака, Арой, Ано, Като Сихайна и Антуполи да се насочат към Патра. Детската болница в Караманданео също беше евакуирана през нощта.

В Превеза, Епир, пламъци обхванаха 30 км села в община Зирос през нощта, причинени от силни ветрове и липса на противопожарни прегради. Пожарът унищожи домове в Агиос Георгиос и Пантанаса, като се чуха експлозии, вероятно от газови инсталации във ферми. Прекъсванията на електрозахранването засегнаха големи площи, а фермерите съобщиха за загуби на добитък. Бежанци в приемен център във Филипиада бяха евакуирани с автобуси, а части от магистралата Йония Одос и старият национален път Янина-Арта бяха затворени.

Според властите, 152 нови горски пожара са избухнали в Гърция през последните 48 часа.

На остров Хиос в северната част на Егейско море пожарникарите се бориха през нощта в Амани на северозапад, където Волисос и други селища бяха евакуирани. Огънят изгори гори, земеделски земи, животновъдни съоръжения, превозни средства и параклиси. Бреговата охрана, със седем плавателни съда и помощ от частни лодки, спаси жители, блокирани на плажовете. Допълнителни екипи за гасене на пожари пристигнаха по море и въздух, а следователи от звеното за престъпления, свързани с палежи, огледаха местопроизшествието.

В Западна Атика, пожар избухна в Куминдри, Мегара, преди зазоряване, което доведе до затваряне на пътища и предупреждения към жителите да бъдат готови за евакуация. Към 8 часа сутринта условията се бяха подобрили, но на място останаха над 100 пожарникари с 36 машини и два наземни екипа.

Говорителят на пожарната Василис Ватракоянис заяви, че 152 нови горски пожара са избухнали в Гърция през последните 48 часа, като 4850 пожарникари и 62 самолета са работили до падането на нощта във вторник.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения