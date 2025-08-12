Горски пожари бушуват в Западна Гърция, евакуираха хотел на Закинтос

Пожарникарите се борят с множество огнища в Западна Гърция, включително на островите Кефалония и Закинтос и районите близо до крайбрежните градове Воница и Превеза, като на десетки жители е казано да евакуират селища по пътя на огъня, съобщава Kathimerini.

Пожарът в Закинтос е започнал рано сутринта от горска местност в района на Килиоменос и бързо се е разпространил поради силни ветрове. Според последния брифинг на пожарната бригада, пламъците са достигнали до къщи в покрайнините на село Агалас, където силен противопожарен контингент действа от зазоряване. Властите са разположили всички противопожарни сили на острова от 60 пожарникари със 17 пожарни машини, два наземни екипа и два водни бомбардировача. Тревога предупреждава жителите на Агала да се евакуират в Кери. Skу news съобщи, че поне един хотел в района на Апелати, точно преди Кери, е бил евакуиран като предпазна мярка.

Пламъците се виждаха от популярния плаж Лаганас, като туристите публикуваха в социалните мрежи клипове на гъсти облаци, издигащи се зад планините.

Втори голям пожар е възникнал в гориста местност близо до Воница. На жителите на селището Варко е било казано да се подготвят за евакуация към Палиамбела, тъй като в района работят 85 пожарникари с 27 пожарни машини, три наземни екипа, девет самолета и хеликоптер. Местният кмет Атанасиос Касолас заяви пред радио ERT, че е получил съобщения за изгоряла къща. Видеоклип, публикуван в социалната медийна платформа X, показва как пламъците във Воница се приближават към местния плаж.

Властите също бяха обезпокоени от бързо разпространяващ се горски пожар близо до Превеза, тъй като силни ветрове разпалваха пламъците. До хората в Гимнотопос беше изпратено предупреждение за евакуация, за да се насочат към Керасонас.

В Кефалония горският пожар избухна малко след 3 часа сутринта в района на Фараклата на острова, но в момента е далеч от жилищни райони, каза пред ERT Евангелос Маринакис. Пламъците изгарят ниска растителност, а въздушни операции, извършващи пускане на вода, започнаха още на разсъмване. През нощта беше изпратено спешно текстово съобщение с указания на жителите на Фараклата, Дилина и Давгата да се евакуират към Миртос. Маринакис каза, че има временни прекъсвания на електрозахранването в централната част на острова, но електричеството постепенно се възстановява.