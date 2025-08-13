Виктор Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Още по темата: Виктор Орбан: ЕС не трябва да дава инструкции и да поставя условия на президентите на Русия и САЩ 12.08.2025 11:01

Ако не си на масата за преговори, си в менюто

Русия спечели войната в Украйна, каза унгарският премиер Виктор Орбан преди срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в петък, съобщава Reuters.

На власт от 2010 г. Орбан е критикуван от някои европейски лидери за връзките на правителството си с Русия и противопоставянето си на военната помощ за Украйна, докато кабинетът му се бори да съживи икономиката след инфлационен шок.

Орбан, който поддържа тесни връзки с Путин дори след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., стана единственият лидер на Европейския съюз в понеделник, който не подкрепи съвместно изявление, в което се казва, че Украйна трябва да има свободата да решава бъдещето си.

„Сега говорим така, сякаш това е ситуация на война с отворен край, но не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война“, каза Орбан в интервю за YouTube канала „Patriot“. „Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът, който стои зад украинците, ще признае, че това се е случило и какво ще произтече от всичко това.“

Унгария, която получава по-голямата част от енергията си от Русия, отказа да изпраща оръжия на Украйна, а Орбан също категорично се противопостави на членството на Украйна в ЕС, заявявайки, че това би нанесло хаос на унгарските фермери и на икономиката като цяло.

Орбан заяви, че Европа е пропуснала възможността да преговаря с Путин по време на администрацията на бившия американски президент Джо Байдън и сега е изложена на риск бъдещето ѝ да бъде решено без нейно участие.

„Ако не си на масата за преговори, си в менюто“, каза Орбан, добавяйки, че отчасти се противопоставя на съвместното изявление на ЕС за Украйна, тъй като то кара Европа да изглежда „нелепа и жалка“.