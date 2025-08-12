Виктор Орбан: ЕС не трябва да дава инструкции и да поставя условия на президентите на Русия и САЩ

Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува позицията на Европейския съвет преди срещата между президентите на Русия и Съединените щати. В пост в социалната мрежа X Орбан посочи три причини, поради които Будапеща не може да подкрепи колективния апел на ЕС.
Орбан нарече неправилно поставянето на условия за среща, на която лидерите на ЕС не са поканени.
„Единственото нещо, което би могло да влоши ситуацията, е ако започнем да даваме инструкции от съдийската скамейка“, подчерта Орбан.
Той предложи конструктивна алтернатива – провеждане на среща на върха ЕС-Русия, подобна на предстоящите преговори между Москва и Вашингтон.
„Нека дадем шанс на мира“, написа още Орбан.
Just four days ahead of the historic summit between President Trump and President Putin, the European Council sought to issue a statement in the name of all EU heads of state and government.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 12, 2025
