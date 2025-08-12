Виктор Орбан отказа да се присъедини към изявлението на лидерите на ЕС за Украйна

Още по темата: Виктор Орбан: Водещите европейски страни трябва да проведат среща на върха с Русия 08.08.2025 10:01

Дипломатическото решение трябва да защити украинските и европейските интереси

26 европейски държавни и правителствени ръководители заявиха, че украинците трябва да имат свободата да решават бъдещето си и, че дипломатическото решение трябва да защити украинските и европейските интереси, съобщава Reuters.

„Смислени преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия“, заявиха лидерите, добавяйки, че „споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“.

Изявлението, което беше договорено късно в понеделник и публикувано във вторник, беше подкрепено от лидерите на всички страни членки на ЕС с изключение на Унгария.