Виктор Орбан отказа да се присъедини към изявлението на лидерите на ЕС за Украйна

Автор: Труд онлайн
26 европейски държавни и правителствени ръководители заявиха, че украинците трябва да имат свободата да решават бъдещето си и, че дипломатическото решение трябва да защити украинските и европейските интереси, съобщава Reuters.
„Смислени преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия“, заявиха лидерите, добавяйки, че „споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“.
Изявлението, което беше договорено късно в понеделник и публикувано във вторник, беше подкрепено от лидерите на всички страни членки на ЕС с изключение на Унгария.