Латвия ще отпусне два милиона евро за закупуване на оръжия от САЩ за Украйна

Латвийското правителство ще отпусне най-малко 2 милиона евро за закупуване на американско оръжие за нуждите на Украйна. Това каза премиерът на балтийската република Евика Силина.

„Финансовият обем, който Латвия ще отдели за тази инициатива, все още ще бъде уточнен, но той няма да бъде по-малък от 2 милиона евро“, цитира думите ѝ порталът Delfi.

На 14 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумение за доставка на американско оръжие на Киев за сметка на европейските страни на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом.