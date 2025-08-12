Ердоган отново предложи Турция да бъде домакин на среща на върха за Украйна

Още по темата: Ердоган: Турция ще работи за среща на лидерите на САЩ и Русия в Истанбул 25.07.2025 16:23

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в телефонен разговор с Володимир Зеленски, че страната му е готова да бъде домакин на среща на върха за Украйна. Ердоган отбеляза постигнатия напредък в преките преговори между Русия и Украйна, три кръга от които се проведоха в Истанбул, съобщи администрацията на турския лидер след разговора.

„Турция е готова да бъде домакин на среща на върха на лидерите, създаването на работни групи във военната, хуманитарната и политическата област ще проправи пътя за среща на върха“, каза Ердоган.

„Президентът Ердоган проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски по искане на украинската страна. Той отбеляза, че напредъкът, постигнат по време на преките преговори между Украйна и Русия в Истанбул, е от голямо значение и изрази надежда, че по време на следващите кръгове от преговори ще бъдат постигнати значителни резултати по въпроса за прекратяване на огъня по пътя към траен мир“, се казва в изявлението.

Турският президент заяви също, че продължава да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

На 23 юли в Истанбул се проведе третият кръг от преките руско-украински преговори за украинското уреждане. Преди началото на срещата, ръководителите на делегациите Владимир Медински и Рустем Умеров проведоха разговор на четири очи. Преговорите в пълен състав продължиха около 40 минути, по време на които страните обсъдиха позициите, изложени в проектите на меморандуми.

След срещата страните се споразумяха за размяна не само на военнослужещи, но и на цивилни. Русия предложи Украйна да създаде три онлайн работни групи за решаване на политически, военни и хуманитарни въпроси. Освен това Москва предложи Киев да прехвърли още 3000 тела на военнослужещи от украинските въоръжени сили, както и да се върне към кратки хуманитарни паузи на фронтовата линия за събиране на ранените и телата на загиналите. Решението за четвъртия кръг от преговорите ще бъде взето след прилагането на новите споразумения, съобщи Медински.