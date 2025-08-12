През трите години на руско-украинската война, отбранителните заводи в Европа са се увеличили значително по размер

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, европейската отбранителна индустрия се движи към принципите на военното време и преживява най-големия си бум от десетилетия, съобщава Financial Times. Според изданието, темпът на строителство в оръжейните заводи е три пъти по-висок, отколкото преди 2022 г. През последните години нови цехове, пътища и цели фабрики са изникнали на площ от над седем милиона квадратни метра.

Изчисленията на журналистите се основават на анализ на сателитни изображения на 150 фабрики, принадлежащи на 37 компании. От 150-те разгледани компании 88 участват в програмата на ЕС ASAP (Закон за подкрепа на производството на боеприпаси; съкращението означава и „възможно най-скоро“), която предвижда инвестиции в отбранителната промишленост в размер на 500 милиона евро. Освен това много компании получават значителни държавни субсидии.

От 2020-2021 г. площта на строителните работи в отбранителните съоръжения се е увеличила от 790 000 на 2,8 милиона квадратни метра. Значително разширение се наблюдава на 20 обекта в Европа, които са получили финансиране по програмата ASAP, докато 14 други са претърпели по-малко значително разширение (напр. нови паркинги).

Компаниите, които не са получили подкрепа, растат по-бавно.

Сред най-големите проекти е съвместно предприятие между германския Rheinmetall и унгарския N7 Holding в град Варпалота, Унгария. Първият завод там е пуснат в експлоатация през юли 2024 г., той произвежда боеприпаси за бойната машина на пехотата Lynx. Бъдещите планове включват производството на 155-мм артилерийски снаряди, 120-мм боеприпаси за танкове Leopard 2 и Panther, както и изграждането на цех за взривни вещества. До 2027 г. Rheinmetall очаква да увеличи производството на 155-мм снаряди от 70 хиляди на 1,1 милиона годишно.

В Германия ракетната компания MBDA е възстановила почти 100 000 квадратни метра земя за две години. В него ще се сглобяват преносими ракети Enforcer и, благодарение на поръчка от НАТО на стойност 5,6 милиарда долара, до хиляда противовъздушни ракети Patriot GEM-T. В Норвегия Kongsberg откри нова фабрика за ракети през 2024 г., а във Великобритания BAE Systems инвестира 150 милиона паунда в своите производствени мощности за боеприпаси, включително разширяване на капацитета си за 155-милиметрови снаряди в Южен Уелс. Финландските фабрики Nammo, които са получили десетки милиони евро, увеличават производството си на снаряди и барут.

Според комисаря на ЕС по отбраната Андрюс Кубилюс годишното производство на боеприпаси в Европа се е увеличило от 300 000 на около 2 милиона бройки от 2022 г. насам, благодарение както на ASAP, така и на подобни програми на ниво отделни държави-членки на ЕС. В момента Европейската комисия обсъжда нов фонд за отбрана на стойност 1,5 милиарда евро, който ще функционира на същия принцип и ще помогне за увеличаване на производството на ракети, противовъздушна отбрана, артилерия и дронове.

Най-голямото безпокойство за експертите, интервюирани от FT, е състоянието на ракетните способности на Европа, които се предполага, че са ключови за възпирането на Русия. Междувременно европейската отбранителна промишленост все още изостава в производството на ракетни двигатели и взривни вещества за ракети.