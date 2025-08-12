Нито едно престъпление не е прекалено малко: Германската полиция разследва кражба на дъждовна вода за 15 цента

„Швабската домакиня“ традиционно е била смятана за такъв образец по пестеливост в Германия, че бившият канцлер Ангела Меркел а издигна като модел за финансите на нацията.

Според народните предания майки от този югозападен регион са изпитвали бъдещите булки на синовете си, като са ги молели да обелят кората от блок сирене: ако отреже твърде много, е била отхвърляна като разточителна. Ако пък отреже твърде малко е била смятана за небрежна.

Дори по тези стандарти обаче, неназована 51-годишна жена от малкото швабско градче Шпайхинген е тласнала пестеливостта до нова крайност.

Полицията в близкия град Констанц е започнала криминално разследване срещу жената по подозрение, че е откраднала дъждовна вода на стойност 0,15 евро от съседката си в ранните часове.

Според местната полиция, в 4 часа сутринта на 25 юли тя е пресекла улицата, носейки две големи лейки, и ги е напълнила от бутилката с вода на съседа. След това се твърди, че е предприела втори поход до местопрестъплението, криейки се зад кошче за боклук, очевидно в опит да избегне откриването на преминаваща кола.

Полицията заяви, че въпреки че стойността на 40-те литра открадната вода е незначителна, принципът е от значение.

„Отнемането на чужда собственост отговаря на критериите за престъпление кражба“, се казва в съобщението. „След като е в бъчвата, водата вече не принадлежи на небесата, а на собственика на бъчвата. Жената вече трябва да носи отговорност за кражбата на вещи с ниска стойност.“

За разлика от Обединеното кралство, където има значително обществено недоволство от очевидното пренебрегване от страна на полицията на кражбите от магазини и други дребни кражби, подобни случаи често се приемат сериозно в Германия.

Националната полицейска статистика показва, че приблизително девет от десет случая на кражба от магазин, докладвани на властите, се разследват успешно, въпреки че данните за други видове кражби, като например кражба на велосипеди или чанти, са много по-ниски.

На теория кражбата се наказва с глоба или затвор до пет години. На практика крадците, които крадат вещи на стойност под 50 евро, често се разминават с предупреждение или извънсъдебно споразумение, особено ако са нарушители за първи път.

Провинцията Баден-Вюртемберг, към която принадлежи Шпайхинген, обаче преследва тези случаи енергично. Преди няколко години тя премахна прага от 25 евро за повдигане на обвинения в опит да „засили доверието във функционирането на върховенството на закона“ и да премахне „картбланша“ за крадците от магазини и други дребни крадци.

Докато някои граждани приветстваха този ревностен подход, други се оплакаха, че преследването на предполагаемия крадец на дъждовна вода е прекомерно драконовско и е разхищение на полицейски и прокурорски ресурси.