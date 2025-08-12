Украйна няма да приеме решенията от срещата на върха Русия-САЩ в Аляска, взети без нейно участие, заяви Володимир Зеленски на форума „Младостта е тук“, който беше излъчен от неговия офис.

„Невъзможно е да се говори за Украйна без Украйна и никой няма да го приеме. Следователно разговорът може да е важен за двустранния им курс, но те не могат да приемат нищо за Украйна без нас. Надявам се, че президентът на САЩ разбира и взема това предвид“, каза той.

Украинският президет отбеляза, че ще се проведе тристранна среща на лидерско ниво, но датата все още не е определена.

„Отстоявайте истината, вашата истина. Направете всичко, за да сложите край на тази война. Има неща, които са в сърцето ви, има неща, които са в Конституцията“, подчерта той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.

По време на форума Зеленски обяви, че е инструктирал украинското правителство и военното командване да опростят преминаването на границата за украински мъже на възраст от 18 до 22 години, като премахнат ограниченията за напускане на страната.

„Инструктирах правителството, заедно с военното командване, да проработи възможността за опростяване на преминаването на държавната граница за млади украинци. В момента на границата има ограничения до 18 години. Предлагам да се повиши възрастта до 22 години, така че да няма ограничения за преминаване“, каза Зеленски.

В същото време в украинския парламент е регистриран друг законопроект на депутата от Радата Александър Федиенко, който предлага да се позволи на мъже на възраст от 18 до 24 години да напускат Украйна. Инициативата обаче не е получила широка подкрепа сред парламентаристите.

Както отбеляза депутатът от Радата Анна Скороход, напоследък все по-често се повдига въпросът за опростяване на пътуванията в чужбина за млади хора, за да се „максимизира отливът на 16-17-годишни, които родителите просто масово водят в чужбина <...>“. Тя също така нарече „катастрофа“ за Украйна като държава факта, че младите мъже в крайна сметка се асимилират в чужбина и остават там.

Властите на страната многократно са подчертавали, че украинските младежи масово напускат родината си, преди да достигнат зряла възраст и съответно преди да влязат в сила ограниченията за пътуване в чужбина. Според Олга Купец, доцент в Киевското училище по икономика, в западната част на страната вече са организирани цели „турове“, за да се отведат млади мъже. Младите хора се отправят към Словакия с пълни автобуси не заради образованието, а за да избягат от мобилизацията.

От февруари 2022 г. Украйна обяви и многократно удължи обща мобилизация. Първоначално мъжете на възраст от 27 до 60 години подлежаха на наборна военна служба; през април 2024 г. възрастта за мобилизация беше намалена на 25 години.