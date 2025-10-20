Ще осигури ли България въздушен коридор за Путин за срещата с Тръмп?

България е готова да предостави въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако това бъде поискано, за да пристигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това обяви министърът на външните работи Георг Георгиев по време на заседание на Съвет „Външни работи“ в Люксембург.

„Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да се проведе среща, най-логично е тя да бъде осъществена чрез възможните канали“, обясни Георгиев.

На въпрос дали това означава, че България ще предостави въздушен коридор, той отговори с въпрос:

„А как иначе се предлага срещата да се проведе, ако един от участниците няма как да стигне до нея?“