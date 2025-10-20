Лекар на 2025 година стана проф. Николай Габровски

Проф. Габровски получи най-високото отличие в българската медицина

Проф. Николай Габровски получи Златния приз „Лекар на годината 2025“ на церемония в Националния исторически музей, където наградата му беше връчена от вицепрезидента Илияна Йотова.

Член-кореспондент на Българската академия на науките, проф. Габровски е едно от най-известните имена в съвременната българска медицина. Той е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“.

От 2018 до октомври 2025 г. проф. Габровски оглавява Българското дружество по неврохирургия. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, а наскоро стана член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник на организацията.

Под негово председателство София бе домакин на 24-ия Европейски конгрес по неврохирургия през 2024 г. – събитие, което се провежда за първи път в България и събра близо 2000 специалисти от 89 държави.

Научната дейност на проф. Габровски се фокусира върху гръбначната и роботизираната неврохирургия, както и минимално инвазивните техники. Под негово ръководство Клиниката по неврохирургия в „Н. И. Пирогов“ се утвърди като водещ център за роботизирана спинална хирургия и база за обучение на европейски неврохирурзи.

От септември 2024 г. проф. Габровски е председател и на фондация „Съвет за мозъчно здраве“, чрез която активно работи за подобряване на живота на хората с мозъчни заболявания.