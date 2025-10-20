ОИК-Пазарджик обяви избора на Христо Вълков за общински съветник от "Възраждане" за недействителен

На извънредно заседание тази вечер ОИК в Пазарджик обяви избора на Христо Вълков за общински съветник от "Възраждане" за недействителен заради манипулиране на преференциални гласове.

Става дума за надписани 114 преференции в негова полза по време на компютърната обработка на данните от гласуването на 12 октомври.

В скандала е замесен член на ОИК – Васил Стефанов от "Възраждане", който тази вечер си подаде оставката.

Случаят е предаден на прокуратурата, която ще установи дали е налице длъжностно престъпление.

Манипулираните преференции са били за Христо Вълков от "Възраждане", който от тази вечер не е общински съветник. Неговото място се заема от Ася Фиткина-Спасова, също от "Възраждане".

Председателят на ОИК Стефан Димитров обясни:

"Различното от предходното решение е, че в листата на политическа партия "Възраждане" кандидат 105, който беше обявен за избран с предходното решение, се оказа неизбран, тъй като има 93 преференции, а не 207, както беше първоначалната му бройка. И за избрана е обявена госпожа Ася Фиткина-Спасова, която е под номер 114 в същата листа. Тя има 106 преференции. Тоест тя беше обявена току-що за избрана".

В социалните мрежи тази вечер Христо Вълков заяви, че не е знаел, че някой е манипулирал преференции в негова полза.

От своя страна ОИК подготви становище до ЦИК, че отговорен за скандалния случай е Васил Стефанов, член на общинската комисия от квотата на "Възраждане":

"Негова е отговорността за въвеждането на 18 секционни избирателни протокола, в които са надписани 114 гласа повече преференциални за кандидата под номер 105".

Според председателя на ОИК Стефан Димитров, след като казусът е изчистен, не би трябвало основание за касиране на изборите за Общински съвет от 12 октомври.