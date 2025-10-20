От утре: Започва ремонт на АМ „Хемус“

От 21 октомври започва превантивен ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус“ между 23-и и 30-и км. По време на ремонтните дейности движението в платното за София ще бъде временно спряно, а трафикът ще се пренасочва двупосочно в платното за Варна. Там ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за движението към Варна.

В края на седмицата, когато трафикът се увеличава, ще се въведе реверсивно движение. В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за посоката към София, а в неделя и понеделник разпределението ще бъде обратното – две ленти за София и една за Варна. При необходимост „Пътна полиция“ ще може да въвежда допълнителни мерки за безопасност и улеснение на водачите.

Ремонтният проект включва цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, попълване на банкети, отводнителни съоръжения и други съпътстващи дейности. При благоприятни метеорологични условия завършването на ремонта се очаква до 15 ноември.

Паралелно се извършва ремонт и на платното за София между км 0 и 8 от АМ „Хемус“ (село Яна – вход София). В края на всяка работна седмица се въвежда реверсивно движение.

- Всеки петък до края на октомври от 16:00 до 20:00 ч. две ленти ще са за Варна, а движението за София ще се пренасочва през път I-1 през Горни и Долни Богров.

- В събота от 8:00 до 12:00 ч. движението за Варна също ще се осъществява в две ленти, а колите за София ще използват обходния маршрут I-1 през същите населени места.

- В неделя от 15:00 до 20:00 ч. и в понеделник от 6:30 до 11:00 ч. ще има две ленти за София, а трафикът за Варна ще преминава по обходния маршрут през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“.

Предвижда се реверсивното движение да се прилага всеки уикенд до приключването на ремонта на участъка Яна – София. Очакваният срок за завършване на строителните дейности в платното за София е 31 октомври.