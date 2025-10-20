Васил Терзиев: Кратерите по бул. „Янко Сакъзов“ ще останат в историята

Работата по ремонта на настилките около трамвайното трасе продължава активно

Кратерите по бул. „Янко Сакъзов“ скоро ще останат в историята. Това обяви кметът на София Васил Терзиев в социалните мрежи.

"Всеки, който е минавал оттам, знае за какво говоря – дупките, в които са срязани не една и две гуми и са изкривени доста джанти. Аз имам личен опит със спукана гума точно там. Така че, да – познавам добре „терена“, допълва той.

По думите му работата по ремонта на настилките около трамвайното трасе по бул. „Янко Сакъзов“ продължава активно "въпреки трудностите и липсата на достатъчно държавно финансиране."

"Заедно с районния кмет Георги Кузмов заменяме стария асфалт с нова гранитна паважна настилка – по-устойчива, по-екологична и по-тиха. Новата настилка намалява вибрациите от трамваите, не задържа вода при дъжд и издържа по-дълго във времето. Миналата година я тествахме при ул. „Сан Стефано“ – резултатите бяха отлични, затова сега продължаваме с целия булевард", увери Терзиев.

Проектът включва два участъка – от ул. „Сан Стефано“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и до ул. „Кракра“. Обновяването обхваща около 700 метра дължина и 4000 кв. м настилка, като инвестицията е около 1 млн. лв., изцяло от бюджета на Столичната община.

Настилката ще бъде заменена с нова гранитна паважна система, която е по-устойчива, по-тиха и намалява вибрациите от трамваите. Подобен тип настилка вече е изпробвана успешно на ул. „Сан Стефано“.

„София е подала проекти за над 200 млн. лв. по Програмата за подпомагане на общините, а сме получили едва около 200 хил. лв. Софиянци биха оценили държавата просто да си плаща навреме сметките“, подчерта столичния кмет.