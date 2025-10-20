В пещерата на Приморско: Поставят нова статуя на тюлена - монах

Община Приморско вече е поръчала статуя на тюлена - монах, който е символ на едноименната пещера, в морето край курорта. Това лято, неизвестни мъже с джет влязоха вътре и откраднаха статуята.

Сега местен скулптор ще направи нова, като идеята е тя да е още по - атрактивна и по възможност бронзова, обясни кметът на Община Приморско - Иван Гайков. Ще се изготви проект и очакванията са идната пролет, преди летния сезон, тюленът - монах от бронз да заеме мястото си в пещерата.

Именно в нея, през 70 - те години, са живеели пет тюлена. Местните рибари разказват, че дори няколко пъти по някой от тях се е заплитал в мрежите на даляна.

Сега, заради климатичните условия и по - топлото време няма тюлени - монаси, но местните се надяват, че може и да се завърнат, както напоследък много видове, които до момента не са забелязвани в акваторията на залива. Например преди броени дни, рибари уловиха син рак, разказа кметът Иван Гайков.

Предстои в Тюленовата пещера да бъде поставено и видеонаблюдение. Камерите вече са закупени и са в общинската администрация.

Пещерата е изключително атрактивна и посещавана от туристите. Тя е на около 6 км от града, близо до "Маслен нос" и е достъпна предимно по морето с лодка. Любимо място е за посещение на туристите, и за нея има много легенди. Те гласят, че вътре е скрито златното съкровище на Вълчан войвода.

Освен за разходка, пещерата е предпочитана от любителите на гмуркането и фотографията заради своята мистична атмосфера и скални образувания.

Крадците с джета са издебнали момент на силно вълнение това лято и се промъкнали вътре с водния мотор. При такова време, само с джет може да се влезе в пещерата, затова те са били сигурни, че няма да ги заловят. До момента от очевидец, който бил на брега, е известно само как са откраднали статуята, но самите апаши не са разкрити.

"Статуята ще бъде възстановена", обяви кметът още след случилото се и изпълнението на новия проект вече е в ход.

Това лято, курортът с красивия плаж, който мнозина сравняват с Копакабана, бе изключително силно за града. Пристигнаха да летуват с 30% повече туристи от минали сезони.