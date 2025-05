Яхта с инфлуенсъри потъна край Маями Бийч (ВИДЕО)

Луксозна спортна яхта Tecnomar Lamborghini 63 потъна край бреговете на Маями Бийч, Флорида. Инцидентът е станал тази събота (3 май) близо до Монумент Айлънд, изкуствена забележителност, посещавана от туристи.

Бреговата охрана на САЩ (USCG) е реагирала на сигнала за бедствие около 17:00 часа, като успешно е евакуирала и транспортирала 32-мата гости на яхтата до пристанището на Маями Бийч. Няма съобщения за пострадали.

#Breaking #SAR 🛟 A @USCG Sta #MiamiBeach crew & partner agencies responded to a 63-ft vessel taking on water near Monument Island rescuing 32 people w/no injuries reported around 5 p.m., Sat. Commercial salvage is working to recover the vessel & isn't a hazard to navigation. pic.twitter.com/tCds8Kp0SU

Според Береговата охрана няколко „добросъвестни оператори на лодки“ в района също са съдействали за евакуацията.

Според New Yokr Post, луксозната лодка на стойност 4 милиона долара, е предназначена за едва седем пътници и не е могла да понесе тежестта на три дузини облечени по бикини млади инфлуенсърки, които да се возили на борда й.

Кадри в социалните мрежи показват спасените млади жени, които правят селфита или видеоклипове на фона на потъващата яхта. Някой от тях дори са успели да спасят по-ценните си вещи, като лаптопи и дори бутилка текила Clase Azul Gold за 350 долара.

