10 600 варненци се абонираха за Зелена зона

Мобилно приложение приема онлайн плащания за махане на скоби

10 600 души вече са си купили абонаменти за Зелена зона във Варна, която ще заработи от 20 ноември, съобщи Добромир Арнаудов, шеф на ОП „Общински паркинги и Синя зона“. В новата зона, срещу която има заведени съдебни искове, са разчертани малко над 10 200 паркоместа и са обособени 580 места за хора с увреждания. Годишно за първа кола се плащат 55 лв., а за втора – 110 лв. За търговците месечният абонамент е 100 лв., а служебният струва 250 лв. за същия период. По думите на Арнаудов ситуацията в Зелена зона е аналогична с тази в Синя, където паркоместата са 9600, а регистрираните абонаменти - 14 500.

Приемането на документи продължава онлайн и в двата центъра на ул. „Александър Рачински“ 29 и в Двореца на културата и спорта. От днес тече опресняване на хоризонталната маркировка в обхвата на Зелена зона. От четвъртък паркиращите ще се таксуват чрез SMS на номер 1353 или чрез мобилното приложение Mpark. Чрез него могат да платят и 50 ст. за 30 минути. Иначе таксата на час е 1 лв., в делнични дни от 9 до 19 часа и с престой до 5 часа. Паркирането за цял ден струва 16 лв. От такса са освободени електрическите автомобили. В приложението Mpark вече се приемат и онлайн плащания за махане на скоби.