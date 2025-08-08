12 рокери обвинени за рекет, побои и грабежи (Обзор)

За тартори сочат двамата шефове на “Ангели на ада” във Велико Търново

Акция на ГДБОП в седем области в страната

Дванадесет членове на рокерския клуб “Ангели на ада” (Hells Angels) бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, извършвала рекет, побои грабежи. Мъжете са на възраст от 37 до 67 години. 11 от тях са българи, само един е чужденец, живеещ постоянно в България, уточниха от прокуратурата във Велико Търново.

Бандата е разбита при акция на ГДБОП, продължила до петък сутринта в 7 области в страната с участието на 140 служители на МВР. Иззети са боксове, спрейове, палки, бухалки, пневматично оръжие, пари в брой, телефони и компютри. Смята се, че престъпниците са действали още от 2014 г., когато е и създаден клубът на Ангелите във Велико Търново.

Петима от задържаните, сред които и двамата тартори, са оставени зад решетките за 72 часа. Заедно и в различни съучастия те са обвинени за хулиганства и насилие - от 21 до 28 случая. Ако вината на босовете бъде доказана, те могат да получат от 5 до 15 години затвор. Останалите седем, за които се смята, че само са се включвали в изпълнението на поръчки от тарторите, са пуснати на свобода срещу гаранции от 3000 до 6000 лв. Повечето са рокери от старата столица, но има и техни “братя” от Асеновград, Русе, Варна и София.

Още в четвъртък сайтове във Велико Търново обявиха, че са задържани основателите на Hells Angels в града Емил Й. - Емо Черния и Мирослав П. - Миро Пашата. От прокуратурата не коментираха имената им, но заявиха, че мотоклубът е служил само за прикритие на престъпната дейност. Запазена бе и тайна кои са пострадалите от побои, рекет и грабежи, по чиито жалби е започнало разследването. Не се разбра също дали сред Ангелите е имало и агент на ГДБОП под прикритие.

Предстои през почивните дни Окръжният съд във Велико Търново да гледа искания на прокуратурата за постоянен арест на петимата обвинени.

Кои са Ангелите на ада

Три клуба има в България от 2014 г.

Властите в САЩ и Европа подозират, че Hells Angels е престъпен синдикат.

Ангелите на ада (Hells Angels) са най-големият мото клуб в света. Официално той е създаден през 1948 г., като първата местна група (чаптър) се намира във Фонтана, Калифорния, в окръг Сан Бернадино. Впоследствие клубът се разраства до 472 чаптъра в 62 различни страни на 5 континента. Членовете карат предимно мотоциклети Harley Davidson. В България групите са 3 и съществуват от 2014 г. в градовете Велико Търново, Асеновград и Бургас. През 2024 г. страната ни бе домакин на международен събор в курортите Слънчев бряг и Свети Влас.

Ангелите отдавна се представят като законна организация, която прави добро. Мотоклубът редовно участва в благотворителни инициативи, особено свързани с деца като много чаптъри купуват и подаряват играчки по време на празници, участват в благотворителни инциативи, които се борят срещу жестокостта към животните или малтретирането на деца.

В същото време Ангелите са свързани с престъпността. Както Министерството на правосъдието на Съединените щати, така и Европол смятат мотоклуба за организиран престъпен синдикат. През 2019 г. холандският съд издава указ, с който забранява на Hells Angels да влизат в страната. В Германия само някои чаптъри на клуба са забранени, но не и цялата организация.