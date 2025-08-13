13-годишна преби друга непълнолетна заради интерес към момче в социална мрежа

13-годишно момиче от Вълчедръм нападна 11-годишно момиче в град Кула.

По случая е подаден сигнал към отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“ след самосезиране по повод видео клип за извършено насилие, разпространен в социални мрежи, съобщиха от Районна прокуратура - Видин. Уведомени са органите на реда в града. Проведена е среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие, с участие на прокурор от Районна прокуратура – Видин.

Установени са децата, както и родителите им.

Социални работници са снели сведения от запознати със случая лица. Проведен е и видео разговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в РУ на МВР в Кула и Районна прокуратура - Видин.

На 8 август в центъра на градчето по-голямото от децата нападнало другото, като го хванало за косата, съборило го на земята, наредило му да му се моли, ритало го, удряло го и го скубало.

Поводът за агресивното поведение на 13-годишната е било недоволството му от "последването" от страна на пострадалата на конкретно момче в социална мрежа.

След извършената проверка по случая е взето решение за прилагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и преписката е изпратена по компетентност на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която е компетентна да реши каква възпитателна мярка да бъде взета по отношение на 13-годишното момиче.

Предвид обстоятелството, че нападателката е малолетна, тя не е наказателноотговорна, поради което спрямо нея съгласно чл. 32, ал. 2 от НК следва да бъдат приложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от МКБППМН.

Днес преписката е изпратена на МКБППМН – Вълчедръм, по настоящия адрес на малолетната.