15-годишният Краси убит заради обида към момиче (Обзор)

Обида с мръсни думи към момиче, което било с компанията на 15-годишния Красимир Надеждов, станало причина за сбиването му с неговия връстник Георги, по прякор Гоги Шампиона. Краси ударил първи Георги, който извадил нож и го пробол само веднъж. 10-сантиметровото острие обаче попаднало в сърцето на момчето и лекарите от “Пирогов” нямало как да спасят живота му. Това разказаха вчера от прокуратурата и полицията за убийството, извършено около 19,30 ч в неделя на последния етаж в мола на столичния булевард “Александър Стамболийски”. Георги и негов приятел успели да избягат през аварийния вход, но около полунощ полицаи го открили и арестували при негови роднини в квартал “Христо Ботев”.

Красимир и Георги са от квартал “Факултета”, познавали се и имали стара вражда, но не за момиче, бяха категорични криминалистите. Срещали се и преди и се заяждали, но не стигали до бой. Виждането им в мола било случайно, а не уговорено, но масове сбиване мужду техните спътници не е имало.

При задържането на Георги той направил самопризнания и предал сгъваемия си нож с 10-сантиметрова острие, с който наръгал противника си.

Двете момчета били съвсем различни. Краси ходел да тренира щанги в клуб “Херкулес” и макар от известно време да нарушавал режима, писал на треньорката си по телефона, че ще дойде същата вечер в залата. Гоги Шампиона пък вече имал крими досие на “бандит от кариерата”. За първи път го хванали да краде през 2020 г., когато бил 10-годишен. През 2022 г. след още 4 кражби и грабеж, бил поставен под надзора на Детска педагогическа стая и специалистите го пратили в дом от семеен тип в Елин Пелин. Възпитателите там също видели, че е проблемно дете. Въпреки това с решение на местния Районен съд през 2024 г. Георги бил върнат при семейството му.

Тъй като няма навършени 16 години, сега Гоги Шампиона има шанс да се отърве най-много с 5-години затвор, въпреки че е обвинен за убийството. Той е оставен в ареста за 72 часа, а тъй като още се води малолетен, делото е възложено на следовател, а не на разследващ полицай.

“В случая не става въпрос за т. нар. локали, двете момчета не са такива. Точно преди 4 дни имахме съвещание с шефовете на молове и на охранителни фирми в тях, на което стана дума да се засили режимът на охрана, тъй като времето вече застудя и тези търговски обекти стават все по-пълни. В много страни от Западна Европа на входовете са поставени и металдетектори, можем да предложим тази мярка да се въведе и у нас, ако не за всички посетители, то поне за такива, за които се вижда, че не идват да пазаруват”, каза шефът

на СДВР старши комисар Любомир Николов.

Реакции

Кметът на София Васил Терзиев:

Всяко дете трябва да е защитено в своя град

Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете.

Подобни трагедии ни напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни. В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът .

Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град.

София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица.

Дължим го на младите хора и на техните семейства.

Александър Миланов, клиничен психолог:

В махалите улицата възпитава, законът е слух

Един 15-годишен уби друг.

Няма чудовища. Има провали. Красимир е можел да бъде спасен. Имал е залата, треньорката, средата, шанс. Но шанс не е стратегия. Детето е попаднало в хаос, в който улицата е по-силна от училището, а институциите и общността около него са в будна кома.

Обществото обича да се възмущава след труп, не преди него.

15-годишният убиец не се е родил с нож в ръката. Родил се е в безсилие, бедност и липса на смисъл. Празни училища. Пренебрегнати квартали. Хора, от които всички бягат, вместо да работят с тях. Да, той носи лична отговорност. Но тя е родена в среда, която удобно сме оставили да гние.

Всяка махала или краен квартал е реалност, която системата обявява за трудни. Там няма социална работа, има оцеляване. Няма доверие в институции, защото никой не идва. Там улицата възпитава, а законът е слух. Няма шанс дете да стане шампион в държава, която му подава нож вместо път.

Ако искаме по-малко ножове в молове и повече медали от зали, трябва да започнем от класната стая. Не с лозунги, а с реална, упорита, човешка работа.

Никое дете не трябва да избира между улицата и училището.

Училището трябва да е път, не бетонна стена.

Ангел Джамбазки, бивш евродепутат:

Виновни са и тези, които усвояваха соросоидните грандове

Махалата дойде в центъра. Махалата дойде “на МОЛа” със своите навици и поведение - с ножовете си, с “ценностната” си система.

Нищо неочаквано, нищо изненадваща, крайно време беше тези, които смятаха за нормално да убият животински от бой беззащитен пенсионер за пет лева в село Мечка - и го правеха безнаказано три десетилетия - да покажат как се прави тази работа и в центъра на София. Има нещо демократично в това. Убийци са и онези, които отричаха, прикриваха, оправдаваха и омаловажаваха етническата битова престъпност в циганските махали. Е, чудесно и очаквано - тя вече е извън махалите. В мола е. Поздравления за правителството, а и за неговите предшественици - благодарение на героичните ви усилия България вече е “европейска държава” и всеки софиянец вече може да бъде намушкан с нож по европейски, докато пазарува зарзават в мола. Виновни са както тези, които усвояваха соросоидните грантове, за да оправдават битовата етническа престъпност в циганските махали, така и тези, които се скатаваха в министерските кабинетчета, правейки се, че не я виждат, за да добутат до поредната комисионна, от поредната обществена поръчка.

Не може да има изненадани. Бяхте предупредени. Многократно.

Следващият път, когато отидете “на МОЛ”, вземете със себе си поне сатър. Че не се знае кой кого.