Тежката катастрофа в Созопол: Излязоха пробите за алкохол на тримата младежи

В памет на загиналите община Созопол обяви ден на траур

Пробите за алкохол на тримата младежи, загинали при тежка катастрофа на пътя Созопол – Черноморец, са отрицателни. Това съобщиха от БТА.

Все още се очакват резултатите от пробите за наркотици. Те са изпратени за изследване в специализирана лаборатория в София, уточняват от полицията.

Тежкият инцидент се случи в петък, 17 октомври. Тримата младежи пътували с лек автомобил „Ауди“, управляван от 18-годишен младеж от созополското село Зидарово. По информация на полицията, водачът е загубил контрол над колата заради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво.

На място загинаха водачът и 17-годишен немски гражданин, пътуващ на задната седалка. Вторият пътник – 17-годишен младеж от с. Габър, който седял на предната дясна седалка, беше откаран в спешния център на Созопол, но почина по време на транспортирането към болница в Бургас.

18-годишният шофьор Йордан Николов е придобил шофьорската си книжка само ден преди катастрофата. След трагедията Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започна проверка на изпита, положен от водача за придобиване на свидетелство за управление на МПС.

В памет на загиналите община Созопол обяви ден на траур.