Задържаха 15-годишен за кървавото убийство на момче в столичен мол

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата, съобщиха от СДВР. Той е бил хванат около полунощ след часове издирване. Арестуван е и един свидетел.

Очевидци на инцидента разказаха, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва. Охраната пък не се намесила по никакъв начин в мелето.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя, 19 октомври. От Спешна помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Медицински екип пристигнал на мястото 4 минути по-късно.

Престъплението е извършено пред киното на последния етаж на мола. Служителка на съседен щанд чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода намушкано.

Граждани разказаха, че в мола много често се събират такива групички и постоянно има скандали и сблъсъци. Затова на повечето посетители вече подобни ситуации не им правят особено впечатление. Пред входа на мола често има полицейска кола заради честите сблъсъци на младежи.

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.

Издъхналият 15-годишен младеж е бил активен спортист, научи "Труд news". Краси тренирал в спортен клуб "Херкулес" в София и имал амбиции да се развие във вдигането на тежести и някой ден да стане шампион на България. Неговата треньорка Кристина Колева съобщи, че вчера е чакала детето за тренировка, но то не се появило, което било нетипично за него.

"Сърцето ме боли от мъка за това добро дете", ридае Колева, ментор на издъхналия младеж.