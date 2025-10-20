Терзиев: Дълбоко съм покрусен от убийството на дете в столичен мол

Кметът на София Васил Терзиев коментира трагичния инцидент в столичен мол, при който вчера, 19 октомври, в търговския обект 15-годишно момче беше намушкано и почина за броени минути.

"Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", заяви градоначалникът.

"Подобни трагедии ни напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни. В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ", отбеляза той.

"Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град.

София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства", написа Терзиев.