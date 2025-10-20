"Ще има око за око, зъб за зъб“: Майката на убитото момче в столичен мол с първи думи

Близките на Красимир твърди, че детето е лежало около 20 минути на пода, без да получи помощ

Близките на 15-годишния Красимир, който почина след като бе наръган в столичен мол в неделя, заявиха, че искат справедливост и тежко наказание за извършителя.

„Ако няма справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб“, каза майката на момчето – Надежда, пред NOVA.

По думите ѝ детето е лежало около 20 минути на пода в търговския център, без да получи помощ.

„Нямаше линейка. Детето го закараха с чужда кола, а не с екип на спешна помощ“, сподели тя.

Първият братовчед на Красимир, който е бил на мястото на инцидента, потвърди, че нито медицински екип, нито охраната на мола са реагирали навреме.

„Никой не му помогна. Един непознат човек го откара в болницата“, заяви той.

Въпреки усилията на лекарите в „Пирогов“, момчето е починало от обилна кръвозагуба.

Близките настояват 15-годишният заподозрян, който вече е направил пълни самопризнания – да бъде съден като пълнолетен и да получи доживотна присъда. Те са категорични, че не вярват на твърденията, че спорът между двете момчета е бил заради момиче, но потвърждават, че преди време е имало напрежение между тях и отправени заплахи от страна на извършителя.

„Детето ми беше златно. На никого не е посягало, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие“, каза със сълзи майката.

Близките настояват за повече полицейско присъствие в търговските центрове, въвеждане на скенери за оръжие и по-строг контрол върху младежите, носещи ножове. Те заплашиха с протест, ако не бъдат предприети реални мерки за сигурност.

Прокуратурата е разпоредила да бъде извършена аутопсия, която да установи точните причини за смъртта на Красимир.