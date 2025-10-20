Обвиненият за убийството в столичния търговски център е направил самопризнания

15-годишното момче, заподозряно за убийството на свой връстник в столичен търговски център, е привлечено като обвиняем и задържано за 72 часа. Той е направил самопризнания за убийството. Това съобщи заместник градският прокурор на София Десислава Петрова на брифинг във връзка с тежкия инцидент в столичен търговски център от вчера, при който 15-годишно момче почина.

Сигналът за инцидента е получен около 19:30 ч. вчера на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на полицията. В резултат на бързите действия органите на реда са установили предполагаемия извършител — 15-годишно момче, познато на жертвата.

"Информацията е докладвана в Софийската градска прокуратура, а разследването е поето от следовател. Извършен е обиск и освидетелстване на задържания, иззети са дрехите му и вещи, които имат отношение към случая. Установено е и оръжието, с което се предполага, че е извършено престъплението — предстои то да бъде изследвано", обясни заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

"Днес прокурор от Софийската градска прокуратура е повдигнал обвинение на непълнолетния и е постановил задържането му за 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянна мярка за неотклонение", каза още тя.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснено как точно е възникнал конфликтът между двете момчета.

"Засега първоначалната информация е, че жертвата е нанесла удари на обвиняемия и в хода на спречкването обвиняемият е извадил джобен нож с дължина на острието около 9, 5 - 10 см и е нанесъл един удар с ножа в областта на сърцето на жертвата, в резултат , на което е настъпила и смъртта", обясни Петрова.

По думите на директорът на СДВР Любомир Николов, пристигайки на място екипите на СДВР установили, че вече жертвата е откарана в „Пирогов“ с личен транспорт. На място са установени част от свидетелите, други от тях установили на домашните им адреси и бяха разпитани

„Към настоящия момент в градска прокуратура са разпитани 11 свидетели. Извършителят на престъплението е известен криминален контингент... Неговата престъпна дейност е започнала през 2022 година, като тогава има едно противоправно деяние, после през 2023 има 4 кражби и през 2025 има грабеж",обясни Любомир Николов.

Задържаният младеж е бил настанено в социален дом от семеен тип в Елин Пелин.

„Възпитателите споделят, че детето било проблемно. От август 2024 година с решение на съда е върнат на неговите родители“, каза Николов.

Иначе веднага след инцидента извършителят веднага се оттеглил от мола с приятел през аварийния изход на мола, бързо е преминал градинката на парк "Възраждане" и е стигнал до трамвайна спирка на бул. "България", от където се е придвижил до квартал "Христо Ботев".

"Там установихме извършителя, той е самопризнавал и показал оръжието", каза още директорът на СДВР.