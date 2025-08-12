16-годишен пиян и без книжка помля няколко автомобила

Повдигнато обвинение

Проверяват кой му е дал колата

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, който беше заловен след полицейска гонка в район “Източен” в Пловдив.

Младежът бе заловен малко след 4 часа в понеделник. Непълнолетният и неправоспособен водач не се е подчинил на полицейско разпореждане да спре управлявания от него автомобил, заради което започнало и преследването. След кратка гонка, автомобилът с ученика се ударил в спряла кола. После блъснал и други автомобили.

“При извършената проверка с техническо средство - дрегер, е отчетена положителна проба от 0,95 промила. Водачът е отказал да даде кръвна проба”, каза Стоян Войводов, инспектор от “Пътна полиция” в Пловдив.

“Районната прокуратура е привлякла като обвиняем това лице, като му е повдигнато обвинение за хулиганство при управление на МПС. Лицето е управлявало под въздействие на алкохол МПС което е собственост на негов роднина. Предстои тепърва да се установи въпросния негов роднина дали му го е предоставил доброволно или той го е взел без негово знание”, каза Пламен Пантов, зам.-районен прокурор на Пловдив.