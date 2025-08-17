20 души са се удавили по Черноморието от началото на лятото

По данни на БЧК от началото на лятото по Черноморието 20 души са се удавили. Август е опасен заради коварните подводни течения и високи вълни, които се превръщат в капан за неопитните плувци.

„Образуват се течения, поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не „затваряме морето“, ние организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители“, предупреди Иван Георгиев от Института по водна безопасност на водите, по БТВ.

А ако попаднем в коварно течение, съветва да не се паникьосваме, да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността на водата, за да изелзем от него.

Ако видим давещ се човек, Георгиев съветва да не влизаме сами във водата, а да се обадим на спешна помощ. В краен случай каза, че можем да подадем предмет, който да задържи пострадалия на повърхността на водата, докато дойдат спешните екип.