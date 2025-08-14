На Аспаруховия плаж изваяха пясъчна фигура на Света Богородица

Пясъчна фигура на Света Богородица украси Аспаруховия плаж. Тя е дело на известните творци Реми Хогард, Пол Хогард и Каликсто Молина и е подарък за жителите на града, чийто празник на 15 август съвпада с християнския Св. Успение Богородично. Проектът е получил подкрепата на концесионера на ивицата. Утре там ще се проведе първия фестивал за водни спортове. Ще има и безплатни работилници по пясъчна скулптура за малки и големи. Участието е безплатно, но ще се приемат доброволни дарения в подкрепа на артистите и на бъдещи културни инициативи.

Реми и Пол Хогард са известни у нас като автори на фигурите на Васил Левски, Христо Ботев, Кирил и Методий, Баба Ванга. През последните 25 г. те са участвали във фестивали и конкурси в над 30 страни. Мексиканецът Каликсто Молина е у нас в рамките на европейско лятно турне. Този сезон авторът е отличен с първо място и награда на публиката от фестивали по пясъчна скулптура във Финландия и Швеция, съобщиха от общината.

Оттам допълниха, че заради празника днес Синята зона няма да работи и паркирането в центъра на града ще е безплатно. Паяците обаче ще обикалят улиците и ще вдигат неправилно паркирани автомобили.