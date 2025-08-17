Истории от бележника на д-р Емилова: Как Александър „хвана гората“ и какво намери в нея

За първи път този интелигентен мъж, който подлага всичко на съмнение, прави 20-дневен режим на плодове. И за пръв път от 7 години не взема лекарства за диабет

„В гората отивам, за да загубя ума си и да намеря душата си.“ Джон Мюър

Точно преди два месеца Александър казал на жена си: „Усещам, че прегарям. Продавам бизнесите и ще хвана гората за един месец“. „Защо, като така или иначе ще хващаш гората, не отидеш в Боровец при д-р Емилова“, отговорила жена му. Днес Александър й е дълбоко благодарен: „Това буквално ми спаси живота!“

Като човек интелигентен и винаги натоварен с работа (16+ години заместник-ректор по финанси и администрация на Американския университет в България, после посветен на различни проекти, в които е влагал уменията си на финансист, както и 3 години в частния бизнес), Александър Александров е бил наясно докъде може да го докара работата по 14-16 часа на ден, безразборното и нездравословно хранене, стресът, алкохолът, с който бори стреса, и липсата на движение. От 6-7 години вземал лекарства за диабет и високо кръвно, но сякаш се въртял в омагьосан кръг – колкото повече медикаменти вземал, толкова по-зле се чувствал. Усещал, че контролът над собствения му живот се изплъзва. До 1 юли тази година, когато пристигнал в клиниката на д-р Емилова, решен да си върне здравето и спокойствието.

„Реших, че щом е ще е гарга – да е рошава! И направих 20 дни на плодове и чай, както и 10 дни захранване изцяло в клиниката. Резултатите от този режим са удивителни, направо невероятни! Тук от втория ден съм без хапчета, кръвното ми е космонавтско, кръвната захар - в абсолютно нормални стойности. Имам енергия на тийнейджър. Започнах отново да плувам по 3 км всеки ден. Удивително е също, че чернодробните ензими, холестеролът и триглицеридите, които бяха с големи отклонения от нормите, влязоха отново в референтните стойности! Не съм опитвал алкохол от пристигането ми тук и това изобщо не ми липсва!

Смятам тези 12 кг, които свалих, за бонус към това, което постигнах: здраве, прилив на енергия, душевно спокойствие, оптимизъм. На теория съм чувал, че тялото има способност да се справи с всичко, което сме му причинили през годините - но някак го приемах като отвлечена теория, която не ме касае.

Изпитах го на практика, върху себе си. И всичко в клиниката ми помогна да го постигна – от вниманието и грижата на лекарите, които ме следяха всеки ден за кръвно, кръвна захар и др. показатели, до цялата база на клиниката и програмата – от сутрин до вечер има какво да се прави. Понякога програмата изглежда направо „претъпкана“ ако искаш да опиташ всичко (а аз исках!). От китайската гимнастика ци гун, планинските преходи, йога, кулинарна академия, плуване, образователни лекции и филми, концерти... Дори и уроци по народни танци! Не бях играл дори право хоро, а накрая ми дадоха специална диплома за танците! Страхотна е и програмата, и екипът. Как е успяла д-р Емилова да събере такива хора? Моята лична лекарка д-р Мерлин Шефкѝ ми разкри тайната - когато накрая види резултатите на своите пациенти, всеки лекар се вдъхновява и удвоява усилията си.

Килограмите не ми бяха цел, но свалих 12 кг, от тях 70% мазнини. Е, и аз се постарах – не пропусках и походи, и плуване, и танци, и йога… От Боровец отивам направо на йога ритрийт, а после вкъщи ще изграждам новия си режим и на хранене, и на работа, и на почивка. Предстои да дойдат съпругата ми и голямата ни дъщеря, после ще подаря на сестра ми и мъжа ѝ един курс при д-р Емилова. Всъщност искам да им подаря едно нова начало – това което самият аз получих тук, при д-р Емилова, за което съм й толкова благодарен.“

Рецепта

Сладкиш с горски плодове

За основата:

150 г бадеми

50 г тиквени семки

50 г конопени семена

15 фурми без костилките

канела на вкус

За крема:

400 г кашу, накиснато от вечерта

2 с.л. агаве

1 с.л. пектин

малко сок от лимон

Основата правите в блендер и стягате сместа във форма. След това отгоре се нанася кремът и се охлажда за една нощ в хладилника. А на следващия ден украсявате тортата с пресни горски плодове, листенца мента и начупен черен шоколад.