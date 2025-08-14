Православен концерт „Химн на любовта“ във Варна тази вечер

Православен концерт „Химн на любовта“ ще се проведе в навечерието на големия християнски празник Успение Богородично, в Летния театър на Варна – на 14-ти август.

"Радостно е да можем да изразим в песен и слово нашата благоговейна благодарност и голяма любов към Майката на нашия Господ – Пресветата, Пречиста и Преблагословена Приснодева Мария, и да прославим Бога и Спасителя наш Иисуса Христа на най-голямата открита сцена на северното Черноморие", пишат организаторите в страницата на събитието във фейсбук.

"С този празник ние отново изповядваме на открито нашата вяра – в 1160-та годишнина от покръстването на българския народ, и припомняме, че всичко най-свято, ценно, истинно, полезно и добродетелно за нашия живот ни го даде Той – Слънцето на правдата – Христос."

Програмата ще включва: православни песнопения и духовни песни, прочит на пасажи от Светото четириевангелие, части от житието на Пресвета Богородица, рецитали на псалми, кратки изпълнения на класическа любовна поезия от професионални актьори.