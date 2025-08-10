Предлагат нов проект в Поморие: Паметник на светите братя Кирил и Методий

Да бъде издигнат триметров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Това предлага творецът и почетен гражданин на Поморие Милчо Талев. Идеята му е паметникът да бъде разположен в градинката до едноименния площад пред НЧ „Просвета 1888“.

По този повод пред кмета Иван Алексиев, уважаваният и международно признат автор проф. Георги Минчев, представи проект на творбата, като обясни, че при одобрение паметникът ще бъде създаден от специален мраморен къс.

Предвижда се скулптурата да бъде с широчина близо 1.30 м, като се очаква височината му да надхвърли 3.20 м заедно с постамента.

„Поморие има бюстове на значими личности, будители като Вазов, Левски и Ботев. С огромна радост приемам идеята на централния площад гордо да се извисят и Солунските братя. Не само, за да поднасяме венци и цветя на една празнична дата, а всеки ден да си припомняме, че в днешния глобален свят, ние всъщност сме автентични. Че имаме писменост и завети, които да пазим и предаваме на децата си“, коментира кметът Иван Алексиев.