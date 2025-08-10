Един въпрос към д-р Емилова: Плодолечение и автофагия

Процесът, при който организмът сам унищожава болни и повредени клетки, се нарича автофагия (от гръцки - самоизяждане). Концепцията за това как нашият организъм е способен сам да унищожи болните си клетки се появява през 60-те години на миналия век. Малко се знае за този процес, защото е труден за изучаване.

Йошинори Осуми, професор по клетъчна биология, му е посветил повече от 30 години! Неговият труд, обобщил дългогодишните му изследвания и заключения, му носи Нобелова награда през 2016 г. Ето какво казва професор Осуми: “Когато човек не приема храна от 24 до 72 часа, започва процесът автофагия. Това е способността на организма да се самопрочиства от стари, болни, вредни клетки”.

Въпросът, който ни задават много пациенти, е: дали ако човек прави омекотено гладуване с плодове и чай с мед по схема, може да се задействат процесите на автофагия. Категорични сме - да, точно това се случва! Лечебното гладуване, чийто ефект се дължи на автофагия, се осъществява, когато не приемаме храна, изискваща енергия за смилането си.

Тя може да бъде само вода, сок фреш от плодове или зеленчуци, зеленчуков бульон или цели плодове. Фруктозата в плодовете не повишава кръвната захар по начина, по който бялата рафинирана захар или глюкозо-фруктозния сироп го правят. Така че яденето на малки количества плодове (до 1 кг на ден) не изисква отделяне на големи количества инсулин, който да попречи на автофагията. В същото време плодовете насищат организма с ензими, витамини, микроелементи и минерални соли и противоракови пигментни вещества, а фибрите в тях поддържат перисталтиката и забавят бързото усвояване на простите захари.

Лечебното гладуване, осъществявано само на вода или сокове, изисква периодично прочистване на дебелото черво с клизми или хидроколонотерапии, поради липса на фибри в тях. Но при всеки вид лечебно гладуване се стига до едно и също - подобряване на здравето. Важното е, който и метод да изберете, да направите нещата правилно, по възможност под лекарски контрол и да се захраните правилно. В крайна сметка и с двата метода се постига едно и също: прочистване на организма с механизма на автофагията, очистване от отровите, наслоени с храната, замърсения въздух, лекарствата, стреса...

Само че методът на омекотеното гладуване с плодове и чай, който е създала Лидия Ковачева, светла є памет, е по-подходящ за съвременния човек. Рязкото преминаване от свръхконсумация към тотална липса на храна е голям стрес за организма. Самата Лидия Ковачева е експериментирала с различни системи за гладуване - на вода, сокове, бульони... Но се е спряла на гладуването с плодове и чай именно заради това, че с него се постигат същите резултати при по-голям комфорт за човека.

Можем да твърдим, че при плодолечението се задейства механизмът на автофагията и като се опираме на резултатите при 53 000 пациенти, лекувани в клиниката за повече от 30 години медицинска практика. За всеки един от тях има документация, която включва изследвания преди и след гладуването.

С лечебно гладуване на плодове, но и с последващ режим на здравословно хранене и живот хиляди хора се разделиха с диабет тип две, инсулинова резистентност, хипертония, стеатоза, висок холестерол, автоимунни заболявания, кожни заболявания, алергии, астма, заболявания на храносмилателната система, дори на очите. Много пъти сме подчертавали, че лечебното гладуване не е панацея и не помага при всички заболявания, особено онкологичните и някои вродени заболявания. Но ако човек може да си помогне без лекарства да бъде здрав и бодър с помощта на лечебното гладуване, защо да не го направи?

Велика: една усмивка от остров Мартиника

Велика обещава да дойде отново при д-р Емилова.

Докато у нас все още има хора, които отричат лечебното гладуване като метод за самолечение, точките по картата на света, от които са дошли хора в Клиника “Д-р Емилова”, постоянно се увеличават! Ето че вече клиниката има пациент и от остров Мартиника, част от архипелага Малки Антили в Карибско море.

Прелестната, лъчезарна Велика Димитрова, на 9, дойде в Боровец, където е лятната “резиденция” на клиниката, с майка си Цветана, българка, а таткото е останал у дома им в Мартиника. Весело и любопитно дете е Велика, но и много послушно! Направи 6 дни на плодове заради астмата, от която страда, и започна захранване. Диша по-леко, спи по-добре, болките в коленете, от които се оплакваше, отшумяха.

А д-р Емилова е повече от щастлива! Тя се радва на всеки малък герой, който дава пример и на големите с отношението си към режима на плодове и чай с мед! Велика и майка є донесоха подарък за лекарите в клиниката - плодове тамаринд, които ние снимахме. Двете прекрасни дами си тръгнаха от Боровец с незабравими спомени, с обещанието да дойдат отново и с препоръката на д-р Емилова момиченцето да спре млечните храни, които образуват слуз в организма и са особено противопоказни при астма.

Визитка

Д-р Емилова завършва медицина през 1969 г. и придобива специалности по вътрешни болести, ревматология и кардиология. Има и магистратура по здравен мениджмънт. Основава своята клиника през 1993 г., като прилага в нея метода на Лидия Ковачева, наречен омекотено гладуване с плодове и чай. През клиниката до днес са минали 53 000 пациенти.

Тамаринд или мушмули

Възможно е да попаднете на тамаринд в някой от големите супермаркети или по-добре зареден плод-зеленчук. Тамариндът е наричан още индийска фурма и расте в тропиците, използван е доста в кухнята на Латинска Америка, Африка и някои части на Азия, и в народната медицина. В шушулките му има семена със сладко-кисел вкус. Тамариндът се цени заради своите антибактериални свойства, както и заради способността му да подпомага храносмилането, да облекчава симптомите на кашлица и висока температура, и да помага при астма и артрит. Използва се в ястия, напитки, бонбони, плодови салати...

Ако се чудите кой наш плод се приближава най-много до вкуса и консистенцията на тамаринда, трябва да знаете, че това е мушмулата! И тя като тамаринда е сладко-кисела, с консистенция на мармалад и с костилка. И тя е не по-малко ценно съкровище на витамини и микроелементи, на фитохимикали и фибри. Истинска суперхрана. Съдържа много калий, който подпомага работата на сърцето и кръвоносната система, и е отлична храна за хипертоници, защото понижава кръвното налягане. Укрепва имунната система с букета от витамини, особено високата концентрация на витамин С.

В народната медицина мушмулите се използват за облекчаване на симптомите на подагра и камъни в бъбреците. Облекчават запека и трябва внимателно да се използват от деца - в малки количества, за да не предизвикат диария. Съветваме ви да не правите сладка и желета от мушмули, а да ги хапвате пресни. Почистени от кожата и костилките, те се превръщат в истински мармалад без захар. Опитайте да намажете с тях филийка пълнозърнест хляб и да я предложите на детето - със сигурност ще я хареса!