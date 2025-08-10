Мъж и жена загинаха докато правят секс в колата си

Мъж и жена загубиха живота си, след като колата им падна от скала с височина около 400 метра, докато двамата правели секс в превозното средство, съобщи "Мирър".

42-годишната Адриана Рибейро и 26-годишният ѝ приятел Марконе Кардозу се връщали от парти във Венда Нова, югоизточна Бразилия, когато решили да спрат на живописно място на ръба огромна пропаст, популярно сред делтапланеристите.

За съжаление, двамата избрали неподходящо място да се отдадат на страстите си, тъй като от клатенето колата им потеглила и паднала от скалите.

Телата на двойката са открити по-късно недалеч от смачканите останки на колата, в подножието на планината. Смята се, че при инцидента двамата са били изхвърлени от превозното средство, вероятно след удар в скала.

Двойката е била заедно от шест месеца. Адриана, която е работила 16 години в пекарната на майка си, е разведена и оставя след себе си две деца, момче и момиче.