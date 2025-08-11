6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, изпуснало го друго дете

Медицински хеликоптер е кацнал в монтанската МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” по сигнал за бебе в тежко състояние, съобщи BulNews.

6-месечното момиченце е с тежка черепно-мозъчна травма, което наложило бързото кацане на медицински хеликоптер на обособената площадка в двора на болницата. Пеленачето е от Вършец и е пострадало при битов инцидент. До травмата се е стигнало, след като по-голямо дете го е носило и изпуснало, съобщиха от ръководството на монтанската болница.

Детето не е малтретирано и няма съзнателно упражнено насилие, уточняват лекарите.

Районът е отцепен и има струпване на хора от ромски произход, които вероятно са роднини на бебето, се посочва в информацията.

На мястото има екипи на полицията и пожарната.