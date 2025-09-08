7-и и 8-и ядрени блока ще струват 18-19 млрд. долара

Цената на тока трябва да е 120 евро за мегаватчас

Общата цена за изграждането на двата нови ядрени блока - 7 и 8, ще бъде 18-19 млрд. долара, каза Богомил Манчев, председател на Българския атомен форум “Булатом”. Бившият министър на енергетиката Румен Радев каза, централата ще бъде 14-15 млрд. долара, но това е само цената за всичко зад оградата на атомната централа, където са 7 и 8 блок. Това е около 70% от цялата цена, обясни Богомил Манчев. Общата цена включва и всичко извън оградата, като нова електроразпределителна мрежа и пари за консултанти.

Двата блока ще бъдат изграждани от дружеството АЕЦ “Козлодуй - Нови мощности”. То вече има договори с правен и с финансов консултант, предстои подписване на договор с технически консултант. Ще вземем кредити от Експортната банка на САЩ и Експортната банка на Южна Корея, за да финансираме проекта, обясни Богомил Манчев. Финансовият консултант е Сити банк и той трябва да организира и синдикиран заем от 30-40 банки, за да бъдат осигурени няколко милиарда за АЕЦ “Козлодуй - Нови мощности”, необходими за проекта.

Между 25 и 30 години са необходими за изплащане на инвестицията. За да бъдат връщани кредитите, цената на тока от ядрените блокове трябва да надмине 120 евро за мегаватчас, пресметна Богомил Манчев.