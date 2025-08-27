Държавата насочва сериозен финансов ресурс във ВиК сектора, заяви министър Иван Иванов

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви пред журналисти, че държавата насочва сериозен ресурс в момента във ВиК сектора.

"Там, където има нарушена инфраструктура и липса на вода, е впрегната цялата държавна машина", каза министърът при посещението си в с. Самораново, община Дупница, където беше по повод началото на ремонта на ВиК мрежата. По думите му целта е да се навакса четиригодишно изоставане, което се дължи на различни причини, но най-вече на политическа криза.

Министър Иванов изрази увереност, че жителите на Самораново скоро ще имат качествена питейна вода, която ще тече непрестанно. "Същото нещо го пожелавам на всички български граждани, които в момента имат нужда от подобни инвестиции. Ние заставаме зад тях. В момента има изключително сериозен ресурс, който държавата насочва в този сектор", посочи Иванов. Той призова кметовете на общини да пренасочат своите проекти към водоснабдителна инфраструктура, както е в с. Самораново.

Днес Министерският съвет взе решение за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв. По този повод министърът на финансите Теменужка Петкова обясни, че средствата ще са за инвестиции в приоритетни за държавата области, сред които е и рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура.