71-годишен загина при злополука на работното си място в Димитровград

71-годишен мъж е загинал при злополука на работното си място в Димитровград, съобщи шефът на Дирекция "Инспекция по труда" в Хасково Кирчо Кирев.

За инцидента, който е станал на 25 август около 11:35 часа, информираха и от Областната дирекция на МВР.

По данни на полицията мъжът е водач на товарен автомобил. Той е бил прегазен от камиона при извършване на ремонта му. Тежкото возило, което било с работещ двигател, е потеглило на заден ход и преминало през част от тялото на мъжа. Пострадалият е бил транспортиран в болницата в Хасково, където по-късно е починал, посочиха от полицията.

Кирчев посочи, че установяването на точната ситуация, при която е станал инцидентът, ще е трудна задача, тъй като няма преки свидетели на случилото се.

От фирмата, в която починалият мъж е бил служител, са изискани необходимите за инспекция документи. Засега е проверено, че загиналият е имал трудов договор, отбеляза Кирчо Кирев.