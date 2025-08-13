8 г. затвор за чужденец, хванат с марихуана за 2 млн. лв.

След признания

Дрогата била скрита в камион с руда

Окръжният съд в Кюстендил осъди на осем години затвор и глоба от 50 000 лв. на подсъдим, който се призна за виновен в контрабанда на 320 пакета с марихуана, на стойност над 2 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на съда в Кюстендил. До присъдата се стига, след като съдът е одобрил споразумението, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимия.

Обвиняемият Г. Н. (на 34 г.), гражданин на Северна Македония, по народност - албанец, се признал за виновен, че на 18 декември 2024 г., около 22:30 ч. през граничен пункт “Гюешево”, пътуващ с камион, собственост на фирма от Скопие и управляван от И. М., е пренесъл от Северна Македония в България коноп, опакован в 320 пакета.

Пакетите са били укрити в специално изработени тайници - предварително оформени кухини в хоризонталните странични дъски на полуремаркето. Високорисковото наркотично вещество е с общо нето тегло 128 килограма, уточниха от съда. По документи товарните композиции превозвали товар с руда за Турция, казаха тогава от Агенция “Митници”.

При изпълнение на наказанието осем години “лишаване от свобода” съдът приспада времето на предварителното задържане на обвиняемия, считано от 19 декември м. г. до влизане на споразумението в сила. Обвиняемият е осъден да плати разноските по делото в общ размер от 6121 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.