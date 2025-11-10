84-годишен мъж е открит в безпомощно състояние в Казанлък

Полицията е иззела пистолет и боеприпаси от жилището му

В Казанлък 84-годишен мъж е открит в безпомощно състояние в жилището си, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Стара Загора, цитирани от БТА. Пострадалият е прегледан от медицински екип и настанен в болница без опасност за живота.

Сигналът за случая е подаден вчера около 11:00 часа от 52-годишен роднина на възрастния мъж. По първоначални данни той не е дал обяснение за състоянието си. При огледа на апартамента са открити и иззети кутия с 31 бойни патрона и пистолет без надписи и маркировка, с пълнител, съдържащ седем патрона.

По случая е образувано досъдебно производство по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от Наказателния кодекс под наблюдението на Районна прокуратура – Стара Загора. Работата на полицията продължава за изясняване на всички обстоятелства.