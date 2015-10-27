Ивайло Христов: Ако парламентът не свърши работа, студентите ще излязат на улицата

Демокрацията е застрашена, при положение че един депутат, който би трябвало да е цветът на нацията, си позволява саморазправи. Това каза в предаването пред БиТиВи по казуса с нахлуването на лидера на „Атака” Волен Сидеров в НАТФИЗ проф. Ивайло Христов – актьор, режисьор и преподавател в НАТФИЗ.

„Той има имунитет, а обикновеният гражданин кога ще има имунитет срещу подобни лица”, попита Христов. Не е възможно обществото да продължава да търпи такъв субект, категоричен беше той.

В България няма спасение - от уличния джебчия до субектите в парламента, каза Атанас Атанасов, който също е актьор, режисьор и преподавател в театралната академия. Според него сме свидетели на тотално бездействие и нехайство на законодателната и изпълнителната власт.

По думите му държавата очевидно не иска да се намеси по случая „Сидеров”.

Според Христов студентите са реагирали адекватно и са демонстрирали завидна зрялост за възрастта си при реакцията си към действията на лидера на „Атака”. Той разясни, че Сидеров се е спрял на НАТФИЗ, защото негови привърженици са лепили предизборни плакати върху афиша с представления на Академията и студенти са му направили забележка.

След това Сидеров със снимка влиза с 20 души охрана, за да се саморазправи с този човек. Той има имунитет, но останалите 20 души, които нямат имунитет, защо не бяха прибрани на секундата, след като нарушават закона, попита Христов.

„Странно е, че автобуси с полицаи, жандармерия и 20 полицейски коли са излезли в центъра на София, защото 10 души правят, каквото си искат, от които двама депутати. Може би и армията трябваше да дойде”, посочи Атанасов.

„Ако този път парламентът не свърши работа, това ще изкара студентите моментално на улицата. Дано не си направят криво сметката, прогнозира колегата му Ивайло Христов.