Приключи първи етап от мащабен проект за брегоукрепване

Най-южната община във Варненско - Бяла, ще има най-голямото рибарско пристанище у нас, а стръмното крайбрежие ще е защитено от морска абразия и свлачищни процеси. Това стана ясно на финала на първия етап от големия проект за брегоукрепване и модернизация на порт „Чайка“. В него са вложени около 20 млн. лв. Документите за приключването му бяха подписани преди ден от областния управител проф. Андрияна Андреева, а откриването на обекта ще е в четвъртък следобед.

Проектът за доизграждане на рибарско пристанище „Чайка“ датира от 1986 г. През 2020 г. той бе актуализиран, а две години по-късно правителството предостави безвъзмездно права за строеж върху два терена с обща площ от 49 000 кв. м. Реализацията на първия етап започна през пролетта на 2023 г. със строеж на дамба от 673 метра, удължаване на съществуващата буна, изграждане на нова и противосвлачищна защита на брега. Така капацитетът на порта се увеличава от 160 до 400 лодкостоянки.

През последните години общината също поетапно подобряваше условията за работа на рибарите. Последната модернизация бе извършена чрез два проекта по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. С 1,1 млн. лв. бяха монтирани 22 понтонни кейове от морски алуминий с обща дължина 264 метра, кнехтове за швартоване, колонки за електрозахранване и водоснабдяване на плавателните съдове, котви, вериги и 32 камери за видеонаблюдение. От местната администрация са категорични, че проектът ще доразвие потенциала на туризма и рибарството, които са основен източник на препитание за голяма част от жителите на общината.

Предстои реализацията на втория етап. Той предвижда с финансиране от държавния бюджет да бъде направено цялостното укрепване на крайбрежната зона, където са регистрирани свлачищни процеси.