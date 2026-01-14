Бойни групи от Ирак опитват да влязат в Иран

Въоръжени кюрдски групи опитват да преминат в Иран през границата с Ирак, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Опитите са извършени през последните дни.

„Кюрдски сепаратистки бойци са се опитвали да създадат нестабилност в Иран, възползвайки се от протестите“, заяви високопоставен представител на Иран.

Това е знак, че чуждестранни организации потенциално се стремят да се възползват от нестабилността след дни на репресии срещу протестите срещу властта в Техеран, пише Ройтерс.

Иранският служител, говорил под условие за анонимност, заяви, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция е влязъл в сблъсък с кюрдските бойци, които според него са се стремили да създадат нестабилност и да се възползват от протестите.

Турската разузнавателна агенция MIT, нито пък президентството в Анкара, не са коментирали веднага въпроса. Турция, която смята кюрдските бойци в Северен Ирак за терористи, предупреди през последните дни, че всяка чуждестранна намеса в Иран би ескалирала регионалните кризи.

Бойците са били изпратени от Ирак и Турция, каза иранският служител, добавяйки, че Техеран е поискал от тези страни да спрат всякакъв трансфер на бойци или оръжия към Иран.