Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела!

Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуала... Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Това написа в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ Делян Добрев.

"Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация", пише още той.

Добрев подчерта, че Мадуро е бил приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията.

"Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната. Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ! Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!", завършва поста народният представител.