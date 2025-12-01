Димитър Главчев започна мащабна чистка в Сметната палата

Освободени са 37 чиновници

Димитър Главчев разпореди редица кадрови и структурни промени в Сметната палата, съобщават от пресцентъра на институцията. Целта е по-ефективно управление на обществените средства и модернизиране на кадровата политика.

Съгласно заповедите на Главчев, 37 чиновници, придобили право на пенсия за възраст и стаж, са освободени. Закриват се и 5% от незаетите щатни бройки, а един цял отдел в администрацията е закрит, което води до допълнително съкращение.

Въвежда се нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС) за служителите. Максималният размер на ДМС ще зависи от оценките на служителите и ръководителите им – до две заплати за служителите и до една заплата за управлението на тримесечие. ДМС ще се разпределя само при икономии в бюджета и е по избор, а не задължение.

Сметната палата също така поставя акцент върху привличането на млади и квалифицирани експерти в одиторския състав. През 2025 г. досега са проведени пет конкурсни процедури за 75 свободни бройки за инспектори, като са класирани 12 кандидати и назначени 10.