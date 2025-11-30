Вдигане на ДДС и на данък сгради е в преговорите за бюджета (Обзор)

Коледните добавки за пенсионерите не са под въпрос заради спирането на бюджетната процедура

Има вариант с удължителен бюджет

Забавяне на бюджета може да постави под въпрос парите за майките

В преговорите по параметрите на бюджета за 2026 г., в които участват работодателите, синдикатите и партиите, подкрепящи правителството, обсъждат много варианти, включително вдигане на ДДС и на данък сгради.

Работодателите предлагат увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, каза пред БНР премиерът Росен Желязков. От икономическа гледна точка това е правилно, но от гледна точка на обществото не е сигурно, че ще бъде възприето от всички социални групи, обясни премиерът.

“Финансисти и икономисти, а и работодателите, преди да бъде внесен бюджетът, в разговорите тогава предлагаха да се помисли за увеличаване на ДДС. Ние през 2026 г. категорично не можем да позволим това, защото ще е елемент, който би стимулирал инфлационните процеси. Ще чуем всички предложения, които могат да осигурят увеличение в приходната част, но не мисля, че в момента обществото ще приеме намаляване на разходната част на бюджета”, заяви Росен Желязков. Всъщност ДДС е данък, плащан от потребителите, а евентуално увеличение на ДДС ще бъде използвано от всички търговци да вдигнат цените. Данък сгради също плащат домакинствата и работодателите предпочитат да бъдат увеличени данъчните оценки на имотите или ДДС, вместо да бъде повишен данък дивидент. Но хората, които протестират, едва ли ще са доволни, ако вместо осигуровките увеличат плащаните от тях ДДС или данък сгради.

“Ако има консенсус в обществото, че ролята на държавата е да увеличи преразпределението през бюджета, както е във всички европейски държави, ние сме държавата с най-нисък процент на преразпределение, тогава се поставя въпросът за повече социални разходи, което означава повече приходи, които основно са данъчни приходи”, каза премиерът Росен Желязков.

Той обясни, че ако бюджетът бъде изтеглен и процедурата започне отначало, това означава, че ще бъдат загубени около два месеца в процедури. “Това предполага да изготвим удължителен бюджет, който да се прилага през 2026 г. Т. е. удължителен бюджет да действа през най-сложния, комплексен период на следващата година, когато ще тече двойното обръщение на лева и на еврото през януари. Това е системен риск. Затова нашето разбиране е, че може да се получи по-оптимален бюджет, което може да стане с изменителни доклади между първо и второ гласуване, ако Тристранният съвет - правителство, синдикати и работодатели - постигнат съгласие по общите параметри.... Ако консенсусът е да работим с удължителен бюджет за 2025 г. и той е по-приемлив, това също е вариант”, каза премиерът.

Изплащането на коледните добавки за пенсионерите не е под въпрос заради спирането на бюджетната процедура, има решение на Министерски съвет и те ще бъдат изплатени с пенсиите през декември, заяви министърът на труда Борислав Гуцанов. Той обаче обърна внимание на опозицията, че прекаленото забавяне на приемането на бюджета за 2026 г. може да постави под въпрос по-високите обезщетения за отглеждане на дете през втората година, които с проекта на бюджет е планирано да нараснат от 780 лв. на 900 лв., както и по-високата минимална заплата от 1213 лв.

“Има ли някой нещо против вдигането на минималната заплата, вдигането на пенсиите по швейцарското правило, което няма да се пипа, вдигането на майчинството през втората година след три години замразяване? Ако някой има нещо против, да излезе и да го каже”, допълни министър Гуцанов.