ОТНОВО РАЙСКИ ГАЗ!

След тежката катастрофа вчера на Хаинбоаз, при която лек автомобил се е ударил в камион и загинаха двама души, в Европейския център за транспортни политики получихме сигнал, че в катастрофиралия автомобил е имало флакони с т.нар. „райски газ“.

Подчертаваме ясно и категорично: проблемът с този вид упойващо вещество е изключително сериозен и системно подценяван. „Райският газ“ отдавна не е маргинално явление, а фактор с реално отражение върху пътната безопасност, особено когато говорим за млади хора, но не само.

Ние не твърдим и не заявяваме, че водачът на автомобила го е употребявал. Това е работа на разследващите органи. Но е тревожно, че отново и отново, при тежки пътнотранспортни произшествия с фатален изход, на място се откриват именно такива флакони. Тази повтаряемост не може да бъде пренебрегвана и не може повече да бъде обяснявана с „случайност“.

Европейският център за транспортни политики внесе конкретно предложение до Народното събрание за овладяване на този проблем – чрез ясни регулации, контрол и законодателни мерки. За съжаление, за народните представители това отново не се оказа важна тема и тя беше извадена от дневния ред на парламента.

За нас е изключително важно да се разгледат предложените от ЕЦТП мерки, които бяха добре приети и подкрепени от Асоциацията на прокурорите, както и от други водещи експерти по темата. Пренебрегването на този въпрос не е административен детайл – то има пряка цена, измерима в човешки животи.

Докато институциите отлагат, статистиката не чака. И трагедиите продължават.